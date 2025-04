Mulher procura DAM após ex ameaçar tirar a própria vida e a dela

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas investiga um caso de ameaça, em contexto de violência doméstica, ocorrido no dia 19 de março em uma residência localizada no Centro da cidade. O registro da ocorrência foi realizado no último domingo (31), após decisão judicial que concedeu medida protetiva em favor da vítima.

Conforme apurado, a vítima se encontrou com o ex-companheiro para discutir uma convivência harmoniosa em prol dos filhos. Durante o diálogo, o suspeito teria demonstrado ciúmes e iniciado questionamentos sobre a vida pessoal da mulher. Em meio à discussão, ele teria proferido ameaças, afirmando que, caso a vítima iniciasse um novo relacionamento, ele a mataria e tiraria a própria vida em seguida.