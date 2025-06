Mulher tem bicicleta roubada por ladrão armado no bairro Jardim Santa Terezinha

No início da noite de terça-feira (24), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo à mão armada na região do Recanto do Galo, no bairro Jardim Santa Terezinha, zona sul de Três Lagoas (MS). A vítima relatou que passava pelo local quando foi abordada por dois criminosos em uma bicicleta elétrica escura. Um dos suspeitos, armado, anunciou o assalto e, em seguida, fugiram levando a bicicleta da vítima, sentido avenida Custódio Andreis.

Após o crime, a vítima conseguiu entrar em contato com a Polícia Militar. Uma viatura da Rádio Patrulha foi até o local, onde a vítima descreveu que os suspeitos vestiam roupas pretas e que a bicicleta usada por eles possuía um adesivo azul com o logotipo do aplicativo “Smile”. Equipes da Rádio Patrulha e do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) realizaram rondas na região, mas nenhum suspeito com as características informadas foi localizado.