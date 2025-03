Mulheres enfrentam maior endividamento que homens no país

Levantamentos da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e da Serasa mostram que as mulheres continuam mais endividadas do que os homens no Brasil. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela CNC, 76,9% das mulheres estavam endividadas em fevereiro deste ano, contra 76% dos homens. Apesar da redução da diferença em relação a 2024, o índice feminino segue superior.

A pesquisa da Serasa indica que 93% das mulheres contribuem financeiramente com as despesas familiares e, em 33% dos lares, são as únicas responsáveis. Esse percentual chega a 43% nas classes D e E. Além disso, 90% das entrevistadas afirmaram conciliar trabalho remunerado com tarefas domésticas.

Dificuldade de acesso ao crédito e diferença salarial são apontadas como fatores que contribuem para o endividamento feminino. Segundo a Serasa, 47% das mulheres enfrentam dificuldades para obter crédito, e 85% já tiveram um pedido negado. Ainda assim, elas demonstram maior preocupação com a organização financeira: 40% priorizam o pagamento de dívidas, e firmam 25% mais acordos no Feirão Serasa Limpa Nome do que os homens.