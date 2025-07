Auditório da UFMS é palco da 1ª Conferência Regional de Políticas para Mulheres em Três Lagoas

Três Lagoas foi palco da 1ª Conferência Regional de Políticas para Mulheres, reunindo representantes da sociedade civil, movimentos sociais e lideranças da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), na última sexta-feira (25), e teve como tema: “Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas”.

Durante a conferência, as participantes discutiram propostas para fortalecer políticas públicas, combater a violência de gênero e promover a inclusão da mulher em espaços de decisão. A presidente do Conselho da Mulher, Maria Bárbara Araújo do Nascimento, explicou que o novo formato regional busca integrar outros municípios do Bolsão nas ações.

“Estamos numa região em crescimento econômico e as mulheres precisam ser ouvidas para evoluírem junto com esse desenvolvimento”, afirmou.

A realidade, no entanto, ainda é marcada por estatísticas preocupantes. De acordo com a Sejusp, já foram registrados 18 feminicídios em MS até julho, sendo 547 casos de violência doméstica apenas em Três Lagoas. A conferência também deu voz às mulheres negras, grupo mais vulnerável à violência doméstica, sexual e psicológica.