Mulheres invadem loja e batem em comerciante após desentendimento nas redes sociais

No início da tarde, a Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para intervir na confusão. Conforme relato da solicitante, duas mulheres teriam invadido a loja e, após uma discussão com a proprietária, partiram para a agressão física, além de danificarem diversos itens do estabelecimento, como roupas e manequins.

Uma briga entre três mulheres, na tarde de quarta-feira (23), em uma loja localizada na Rua Paranaíba, no Centro de Três Lagoas, mobilizou a Polícia Militar e viralizou nas redes sociais após vídeos do confronto serem compartilhados em grupos de WhatsApp.

No local, os policiais conversaram com a dona da loja, que informou que o desentendimento teria começado nas redes sociais. Em seguida, as duas mulheres envolvidas teriam ido até o estabelecimento, onde a agrediram com tapas, puxões de cabelo e arranhões, além de provocarem a destruição parcial da loja. Elas fugiram antes da chegada da PM.

Questionada se gostaria de acompanhar a guarnição até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para registrar a ocorrência, a lojista optou por não formalizar a denúncia naquele momento. A briga foi filmada e as imagens, publicadas nas redes sociais, ganharam grande repercussão.