Mulheres perdem espaço na política

A participação das mulheres na política ainda enfrenta desafios significativos em todo o Brasil, e Três Lagoas reflete essa realidade. No município, a atual composição da Câmara Municipal conta com apenas três vereadoras: Evalda Reis (MDB), Maria Diogo e Sirlene dos Santos (PSDB). Esse número representa uma redução em relação à legislatura anterior, quando havia cinco mulheres no parlamento municipal.

A baixa representação feminina na política é um reflexo de um problema estrutural e histórico. Embora o Brasil tenha comemorado, em 24 de fevereiro, os 93 anos da conquista do voto feminino, a presença das mulheres em cargos eletivos ainda é limitada. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, ex-prefeita de Três Lagoas, ex- vice-governadora e ex- senadora por Mato Grosso do Sul, ressaltou a importância da conquista e defendeu a ampliação da representatividade. “Em 1932, as mulheres brasileiras deram um passo importante na luta por igualdade e participação política. Mas a verdadeira mudança acontece quando as mulheres ocupam seus espaços de poder, lado a lado com os homens”, afirmou a ministra.

Tebet destacou que a desigualdade de gênero na política é um entrave ao desenvolvimento do país. Atualmente, a representação feminina no parlamento brasileiro varia entre 16% e 18%, enquanto a meta defendida por ela é de pelo menos 30%. “Não podemos aceitar menos do que isso. O Brasil precisa das mulheres”, declarou.

Apesar de algumas melhorias em nível nacional, Três Lagoas caminha na contramão. A maior representação feminina na Câmara Municipal ocorreu entre 1997 e 2000, quando oito mulheres foram eleitas. Desde então, o número só diminuiu. A única mulher a ocupar a presidência da Casa foi Wilma Luzia Lara, entre 1997 e 1998.