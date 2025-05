Em Três Lagoas, 65 multas são canceladas após limpeza de terrenos

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) realizou o cancelamento das multas para os proprietários que realizaram a limpeza dos terrenos. A ação que aconteceu até o dia 23 concedeu anistia das multas para 65 solicitações.

Publicada na edição de quinta-feira, 08 de maio de 2025, do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, a Lei nº 4.287/2025 autorizou o Poder Executivo Municipal a cancelar multas e cobranças relativas à manutenção de imóveis urbanos em Três Lagoas.