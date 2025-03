Mundial na Sérvia: Karateca é mais um atleta a representar Três Lagoas

No ano passado, Thomas terminou sua temporada entre os cinco melhores lutadores do Brasil. No entanto, a convocação para o Gymnasíade pegou não só o atleta de surpresa, mas toda a comissão técnica da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), e a Confederação Brasileira de Karatê (CBK). Isso, porque a modalidade era incerta nesta edição do mundial.

O karateca Thomas Ryu Kobayshi, de 14 anos, foi convocado para compor a seleção brasileira de karatê, nos Gymnasíade, onde irá competir no Shiai kumite, modalidade que rendeu a medalha de bronze no Jogos Sul-Americanos, em 2024, disputado em Santa Cruz, na Bolívia.

Depois da convocação da Maria Eduarda, a Duda do atletismo, Três Lagoas terá mais um atleta na delegação brasileira que vai para o Campeonato Mundial Escolar, em Zlatibor, na Sérvia.

Por essa incerteza, o jovem karateca Thomas Ryu Kobayashi já estava com outros planos para futuras competições. “Já tinha perdido minhas esperanças de participar deste mundial, todos falavam que o Karatê não iria estar incluído no certame. Eu estava conformado e focado para outras competições, até na sexta-feira (21), quando meu sansei me ligou e avisou. Foi uma alegria imensa, estou muito feliz”, disse o karateca.

Para o sansei Clodoaldo Zanon, a convocação do Thomas é o resultado de um longo trabalho, e só mostra que o menino de Três Lagoas ainda dará muito orgulho. “Nesses anos todos vividos no karatê, nunca vi um menino tão comprometido com o esporte, ele treina cinco dias da semana. É obediente, e o principal, é focado, sabe onde quer chegar. Estou muito feliz em ser o Sensei deste atleta”, ressaltou Zanon.

Já na família, a ansiedade tomou conta, além da correria para conseguir toda a documentação a tempo de participar da competição. “Ele só tem 14 anos, e já viajou para muitos lugares sem a presença dos pais, estamos orgulhosos com o nosso filho e sabemos que ele vai dar muito orgulho para Três Lagoas, e para o Brasil”, revelou a mãe, Silvia Sugiuchi.