Oficina

Músico Paulo Padilha participa de projeto cultural em Três Lagoas

O resultado da oficina será apresentado em um espetáculo na noite desta quarta-feira (24)

Pedro Tergolino

Durante a atividade, jovens e adultos puderam conhecer de perto a trajetória de Padilha e participar de dinâmicas interativas, que culminaram em uma apresentação coletiva. Foto: Reprodução/TVC HD.
Três Lagoas recebeu o músico, compositor e professor Paulo Padilha, um dos grandes nomes da música popular brasileira. Com mais de 30 anos de carreira, o artista esteve no município para ministrar uma oficina de três dias no Projeto Musicou, promovido pela Diretoria de Cultura.

Durante a atividade, jovens e adultos puderam conhecer de perto a trajetória de Padilha e participar de dinâmicas interativas, que culminaram em uma apresentação coletiva.

“É um prazer estar aqui. A música é um elo entre gerações e culturas, e projetos como esse fortalecem esse diálogo”, destacou o músico.

Ele também ressaltou a importância do acesso gratuito à arte.

“Nem sempre a população tem a oportunidade de vivenciar a música de forma tão próxima. Estar aqui, conversando, tocando e aprendendo junto com a comunidade é algo transformador”, disse.

Padilha comentou ainda sobre o impacto das oficinas.

“Eu aprendo muito também. Cada cidade, cada grupo traz novas histórias, novos sotaques e novas formas de sentir a música. Esse intercâmbio é o que me move”, completou.

O resultado da oficina será apresentado em um espetáculo na noite desta quarta-feira (24), reunindo canções autorais do músico e interpretações conjuntas dos participantes.

“Ver o brilho nos olhos dos jovens quando sobem ao palco e percebem que são capazes é a maior recompensa que eu poderia ter”, afirmou o artista.

Compositor de sambas, canções de MPB e misturas com o pop, Paulo Padilha tem músicas gravadas por intérpretes como Simone, Daúde e Juçara Marçal. Além disso, já realizou turnês internacionais, ministrando oficinas e shows em diversos países.

