Músico Paulo Padilha participa de projeto cultural em Três Lagoas

Três Lagoas recebeu o músico, compositor e professor Paulo Padilha, um dos grandes nomes da música popular brasileira. Com mais de 30 anos de carreira, o artista esteve no município para ministrar uma oficina de três dias no Projeto Musicou, promovido pela Diretoria de Cultura.

Durante a atividade, jovens e adultos puderam conhecer de perto a trajetória de Padilha e participar de dinâmicas interativas, que culminaram em uma apresentação coletiva.

“É um prazer estar aqui. A música é um elo entre gerações e culturas, e projetos como esse fortalecem esse diálogo”, destacou o músico.

Ele também ressaltou a importância do acesso gratuito à arte.