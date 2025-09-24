Músico Paulo Padilha participa de projeto cultural em Três Lagoas

Três Lagoas recebeu o músico, compositor e professor Paulo Padilha, um dos grandes nomes da música popular brasileira. Com mais de 30 anos de carreira, o artista esteve no município para ministrar uma oficina de três dias no Projeto Musicou, promovido pela Diretoria de Cultura.
Durante a atividade, jovens e adultos puderam conhecer de perto a trajetória de Padilha e participar de dinâmicas interativas, que culminaram em uma apresentação coletiva.
“É um prazer estar aqui. A música é um elo entre gerações e culturas, e projetos como esse fortalecem esse diálogo”, destacou o músico.
Ele também ressaltou a importância do acesso gratuito à arte.
“Nem sempre a população tem a oportunidade de vivenciar a música de forma tão próxima. Estar aqui, conversando, tocando e aprendendo junto com a comunidade é algo transformador”, disse.
Padilha comentou ainda sobre o impacto das oficinas.
“Eu aprendo muito também. Cada cidade, cada grupo traz novas histórias, novos sotaques e novas formas de sentir a música. Esse intercâmbio é o que me move”, completou.
O resultado da oficina será apresentado em um espetáculo na noite desta quarta-feira (24), reunindo canções autorais do músico e interpretações conjuntas dos participantes.
“Ver o brilho nos olhos dos jovens quando sobem ao palco e percebem que são capazes é a maior recompensa que eu poderia ter”, afirmou o artista.
Compositor de sambas, canções de MPB e misturas com o pop, Paulo Padilha tem músicas gravadas por intérpretes como Simone, Daúde e Juçara Marçal. Além disso, já realizou turnês internacionais, ministrando oficinas e shows em diversos países.