Músico três-lagoense promove show ‘A Forma do Som’

O trabalho une música e ciência, explorando as formas geométricas geradas pelas vibrações sonoras

Pedro Tergolino

O músico três-lagoense Murilo Martinez realiza nesta sexta-feira (26), no Campus II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, o show “A Forma do Som”, que marca o lançamento do seu quarto álbum instrumental. O trabalho une música e ciência, explorando as formas geométricas geradas pelas vibrações sonoras.

“Esse álbum é diferente porque trago aquilo que eu sou: o estudo da ciência com a geometria. A música tem geometria, mesmo que a gente não perceba. Quando fazemos um som, geramos formas geométricas no ar, como mandalas orientais. No show, mostramos isso com projeções audiovisuais, revelando ao público a forma que as composições têm”, explicou o artista.

Martinez, que recentemente se apresentou em Porto e Lisboa, em Portugal, destacou que o álbum tem caráter introspectivo.

“É uma música instrumental, experimental, muito livre e intuitiva. Uso afinações alternativas e até adapto instrumentos. Recentemente, trouxe uma guitarra portuguesa e quero mesclar o fado com a nossa cultura. A ideia é criar obras únicas, que o público possa sentir e enxergar ao mesmo tempo”, disse.

O show tem duração de cerca de 50 minutos e acontece às 17h45, horário pensado para contemplar tanto quem encerra o expediente da tarde quanto quem inicia o período noturno.

“Tenho certeza de que será muito gratificante para todos”, convidou o músico.

