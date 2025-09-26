Músico três-lagoense promove show ‘A Forma do Som’

O músico três-lagoense Murilo Martinez realiza nesta sexta-feira (26), no Campus II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, o show “A Forma do Som”, que marca o lançamento do seu quarto álbum instrumental. O trabalho une música e ciência, explorando as formas geométricas geradas pelas vibrações sonoras.

“Esse álbum é diferente porque trago aquilo que eu sou: o estudo da ciência com a geometria. A música tem geometria, mesmo que a gente não perceba. Quando fazemos um som, geramos formas geométricas no ar, como mandalas orientais. No show, mostramos isso com projeções audiovisuais, revelando ao público a forma que as composições têm”, explicou o artista.

Martinez, que recentemente se apresentou em Porto e Lisboa, em Portugal, destacou que o álbum tem caráter introspectivo.