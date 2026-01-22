Mutirão da Limpeza começa na segunda-feira no bairro Vila Piloto

A partir de segunda-feira (26), o Mutirão da Limpeza, ação da Prefeitura de Três Lagoas, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), iniciará a distribuição de caçambas no bairro Vila Piloto.

Durante o mutirão, são disponibilizadas caçambas para uso da população. Nesses locais, os munícipes poderão descartar todos os itens que possam acumular água, como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Também poderão ser descartados materiais orgânicos em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, além de itens que possam servir de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos.