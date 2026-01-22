Veículos de Comunicação
Meio Ambiente

Mutirão da Limpeza começa na segunda-feira no bairro Vila Piloto

Os moradores da região terão até o dia 9 de fevereiro para descartar seus materiais nas caçambas disponibilizadas

Redação RCN67

O Mutirão da Limpeza tem como objetivo eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas às arboviroses, à leishmaniose e aos escorpiões. Foto: Arquivo/Assessoria.
O Mutirão da Limpeza tem como objetivo eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas às arboviroses, à leishmaniose e aos escorpiões. Foto: Arquivo/Assessoria.

A partir de segunda-feira (26), o Mutirão da Limpeza, ação da Prefeitura de Três Lagoas, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), iniciará a distribuição de caçambas no bairro Vila Piloto.

Durante o mutirão, são disponibilizadas caçambas para uso da população. Nesses locais, os munícipes poderão descartar todos os itens que possam acumular água, como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Também poderão ser descartados materiais orgânicos em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, além de itens que possam servir de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos.

O Mutirão da Limpeza tem como objetivo eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas às arboviroses, à leishmaniose e aos escorpiões. Os moradores da região terão até o dia 9 de fevereiro para descartar seus materiais nas caçambas disponibilizadas.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

