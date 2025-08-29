Mutirão da Limpeza estará nos bairros Jardim Rodrigues e Esperança a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira (1°), o Mutirão da Limpeza, ação da Prefeitura de Três Lagoas, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), iniciará a distribuição de caçambas nos bairros Jardim Rodrigues e Jardim Esperança.

No Mutirão, são disponibilizadas caçambas para o uso da população, nesses locais os munícipes podem descartar todos os itens que possam acumular água, como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Também podem ser descartados materiais orgânicos que entrem em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, além de itens que possam servir de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos.

O Mutirão da Limpeza tem como objetivo eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Os moradores da região têm até o dia 15 de setembro para descartarem seus materiais nesses locais.