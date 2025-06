Mutirão da Limpeza retoma atividades no bairro Interlagos

O contratempo ocorreu, quando o veículo que realiza o transporte das caçambas da etapa anterior — no Jardim Alvorada — para o bairro Interlagos apresentou falha mecânica e precisou ser encaminhado para manutenção. Em razão disso, apenas parte das caçambas previstas foi instalada nas ruas do novo bairro, o que impossibilitou a continuidade plena dos trabalhos.

A Prefeitura de Três Lagoas informou que o Mutirão da Limpeza será retomado, no bairro Interlagos, a partir de 23 de junho. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), e havia sido temporariamente suspensa devido a problemas mecânicos no caminhão responsável pela transferência das caçambas.

Com a conclusão dos reparos no equipamento, a prefeitura retomou o cronograma regular do Mutirão no Interlagos, que seguirá até o dia 7 de julho. A ação tem como objetivo reforçar a limpeza urbana, prevenir focos do mosquito da dengue e promover mais saúde e bem-estar à população.

*Informações da prefeitura.