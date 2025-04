Mutirão da Limpeza segue no bairro Vila Nova até segunda-feira

O Mutirão da Limpeza, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, continua no bairro Vila Nova, com novos pontos de coleta até a próxima semana. A iniciativa, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), tem como objetivo eliminar criadouros de arboviroses, leishmaniose e escorpiões.

Os moradores podem descartar materiais até o dia 7 de abril.

O que pode ser descartado?