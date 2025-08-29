Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Ação

Mutirão de atualização do CadÚnico será neste sábado no Cras Ana Maria Moreira

Ação busca atender a demanda de famílias que precisam regularizar sua situação para não perder benefícios

Ana Cristina Santos

A ação busca atender a grande demanda de famílias que precisam regularizar sua situação junto ao governo federal para não perder benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Foto: Reprodução/TVC HD.
Neste sábado (30), a Secretaria de Assistência Social de Três Lagoas realiza um mutirão para atualização do Cadastro Único (CadÚnico) no Cras Ana Maria Moreira. A ação busca atender a grande demanda de famílias que precisam regularizar sua situação junto ao governo federal para não perder benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com a coordenadora do Cras Ana Maria, Everlyn Aragão, a iniciativa é necessária porque muitas famílias estão com cadastros desatualizados ou em situação de irregularidade. “Esse é o terceiro mutirão realizado, sendo o segundo aqui no Cras Ana Maria. Durante a semana, contamos com apenas dois servidores para os atendimentos, mas no mutirão teremos uma equipe maior, o que garante mais agilidade no processo”, explicou.

O Cras Ana Maria Moreira atende atualmente cerca de 2.133 famílias beneficiárias do Bolsa Família e 618 famílias do BPC, além de outras inseridas em serviços de convivência e no Programa de Atenção Integral à Família (PAIF). Segundo Everlyn, qualquer atraso na atualização do CadÚnico pode resultar em bloqueio do benefício. “É fundamental que os usuários mantenham seus dados em dia para evitar a suspensão dos pagamentos”, reforçou.

A gestora lembra ainda que a unidade atende não apenas moradores do bairro Ana Maria Moreira e do Vila Verde, mas também famílias de regiões vizinhas que foram incluídas após o reordenamento dos territórios do Cras.

A secretária-adjunta de Assistência Social, Lorena, destacou a importância da mobilização. “Já realizamos mutirões também no Cras Interlagos e, no início de setembro, o próximo está previsto para o Cras Elza. A ideia é oferecer mais oportunidades para que as famílias façam a atualização em um dia de sábado, quando há mais disponibilidade, menos filas e reforço de servidores para o atendimento”, disse.

O mutirão deste sábado no Cras Ana Maria Moreira será realizado das 7h30 às 11h30. A participação é gratuita e aberta a todas as famílias que precisam atualizar seus dados no Cadastro Único.

