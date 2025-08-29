Mutirão de atualização do CadÚnico será neste sábado no Cras Ana Maria Moreira

Neste sábado (30), a Secretaria de Assistência Social de Três Lagoas realiza um mutirão para atualização do Cadastro Único (CadÚnico) no Cras Ana Maria Moreira. A ação busca atender a grande demanda de famílias que precisam regularizar sua situação junto ao governo federal para não perder benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com a coordenadora do Cras Ana Maria, Everlyn Aragão, a iniciativa é necessária porque muitas famílias estão com cadastros desatualizados ou em situação de irregularidade. “Esse é o terceiro mutirão realizado, sendo o segundo aqui no Cras Ana Maria. Durante a semana, contamos com apenas dois servidores para os atendimentos, mas no mutirão teremos uma equipe maior, o que garante mais agilidade no processo”, explicou.

O Cras Ana Maria Moreira atende atualmente cerca de 2.133 famílias beneficiárias do Bolsa Família e 618 famílias do BPC, além de outras inseridas em serviços de convivência e no Programa de Atenção Integral à Família (PAIF). Segundo Everlyn, qualquer atraso na atualização do CadÚnico pode resultar em bloqueio do benefício. “É fundamental que os usuários mantenham seus dados em dia para evitar a suspensão dos pagamentos”, reforçou.