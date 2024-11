Mutirão de Limpeza está nos bairros Jardim das Américas, Parque das Mangueiras e 5° da Lagoa

O Mutirão da Limpeza da Prefeitura de Três Lagoas está nesta semana nos bairros Jardim das Américas, Parque das Mangueiras e 5ª da Lagoa e ficará até o dia 18 de novembro, segunda-feira.

A campanha é uma iniciativa da Administração Municipal, por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), com intuito de eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões.