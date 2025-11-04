Mutirão de Vacinação e emissão da DVA começa no sábado

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforça o convite à população para participar do Mutirão de Atualização da Caderneta de Vacinação e emissão da Declaração de Vacina Atualizada (DVA), que será realizado neste sábado, 8 de novembro.

A iniciativa é fundamental para garantir que crianças, adolescentes e adultos estejam com as vacinas em dia, além de ser obrigatória para a matrícula dos alunos no ano letivo de 2026.

O “Dia D” da vacinação acontece no sábado (8), das 8h às 12h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, exceto na unidade do Jupiá – onde o público referenciado por procurara as USFs dos bairros Vila Piloto e Vila Alegre. Durante a ação, as equipes estarão preparadas para atender o público, atualizar as cadernetas e emitir a DVA para quem estiver com o esquema vacinal completo.