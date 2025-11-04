Veículos de Comunicação
Mutirão de Vacinação e emissão da DVA começa no sábado

Entre os dias 3 e 14 de novembro, segue em andamento a Ação do Aluno Imunizado, realizada nas escolas estaduais de Três Lagoas

Pedro Tergolino

A Secretaria de Saúde reforça a importância de os pais e responsáveis enviarem a caderneta de vacinação na data informada pela escola, garantindo que o documento seja avaliado e atualizado corretamente. Foto: Divulgação/Assessoria.
A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforça o convite à população para participar do Mutirão de Atualização da Caderneta de Vacinação e emissão da Declaração de Vacina Atualizada (DVA), que será realizado neste sábado, 8 de novembro.

A iniciativa é fundamental para garantir que crianças, adolescentes e adultos estejam com as vacinas em dia, além de ser obrigatória para a matrícula dos alunos no ano letivo de 2026.

O “Dia D” da vacinação acontece no sábado (8), das 8h às 12h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, exceto na unidade do Jupiá – onde o público referenciado por procurara as USFs dos bairros Vila Piloto e Vila Alegre. Durante a ação, as equipes estarão preparadas para atender o público, atualizar as cadernetas e emitir a DVA para quem estiver com o esquema vacinal completo.

Além disso, entre os dias 3 e 14 de novembro, segue em andamento a Ação do Aluno Imunizado, realizada nas escolas estaduais de Três Lagoas. Nessa etapa, profissionais das UBSs visitam as unidades de ensino para conferir as cadernetas de vacinação dos estudantes e aplicar as vacinas necessárias, emitindo a DVA quando o calendário estiver atualizado.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de os pais e responsáveis enviarem a caderneta de vacinação na data informada pela escola, garantindo que o documento seja avaliado e atualizado corretamente. A Declaração de Vacina Atualizada (DVA) será emitida somente para os alunos com todas as vacinas em dia, sendo indispensável para efetuar a matrícula em 2026 nas redes Municipal e Estadual de Ensino.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

