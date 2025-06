Confira as vagas que serão ofertadas no 'Mutirão do Trabalhador' nesta quarta-feira

Em comemoração ao aniversário de 110 anos de Três Lagoas, a Prefeitura em parceria com Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), promove nesta quarta-feira (18), o Mutirão do Trabalhador. A ação de empregabilidade oferecerá mais de 300 vagas para diferentes áreas de atuação.

A ação acontecerá das 8h às 16h, na Casa do Trabalhador, localizada na rua Munir Thomé, nº 86, no centro de Três Lagoas. Os interessados devem comparecer ao local com documento pessoal e currículo em mãos, pois as entrevistas serão realizadas presencialmente e na hora.

DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA TODOS OS PERFIS

As vagas são distribuídas em diferentes setores, abrangendo desde funções operacionais até cargos administrativos. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Setor da Construção

• Ajudante de Pedreiro

• Pedreiro

• Servente de Pedreiro

• Carpinteiro

• Eletricista

Serviços Gerais e Administrativo

• Serviços Gerais

• Recepcionista

• Administrador Financeiro

• Esteticista

• Conferente