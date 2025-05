Mutirão leva atendimento jurídico e social ao presídio feminino de Três Lagoas

O Procurador Jurídico do Gabinete da Prefeitura de Três Lagoas, Gustavo Gotard, participou do “Mutirão Jurídico e Social” no Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, na manhã de quarta-feira (15).

O objetivo do evento foi oferecer serviços jurídicos, de saúde e de assistência social às internas, além de promover a ressocialização e o respeito aos direitos fundamentais. Com essa iniciativa, busca-se aprimorar a execução penal e promover a dignidade das mulheres privadas de liberdade.

Durante o evento, foi destacado que a saúde do presídio feminino é considerada de excelência a nível nacional, e o município tem grande participação nesse reconhecimento, devido à cessão de servidores da saúde para auxiliar as reclusas.