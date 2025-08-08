Mutirão para adquirir o novo RG será realizado no dia 15 de agosto em Três Lagoas

A população de Três Lagoas terá a oportunidade de emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) durante o mutirão que será realizado na próxima sexta-feira (15), no Posto de Identificação do município.
A ação tem como objetivo atender pessoas que ainda não conseguiram emitir o novo documento, sem necessidade de agendamento prévio. De acordo com a coordenadora do Posto de Identificação, Cristiane Soares, a triagem começará às 7h, com a distribuição de 30 senhas para o período da manhã. Às 12h, serão entregues outras 30 senhas para atendimentos à tarde, totalizando 60 emissões no dia.
“A ideia é atender quem tem urgência ou já tem agendamento, mas precisa antecipar o atendimento”, explicou Soares.
A iniciativa também visa reduzir o número de faltas que vêm dificultando o cumprimento da capacidade total de atendimentos diários.
Para ser atendido, o cidadão precisa apresentar a certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento (casados, divorciados ou viúvos), ambas em bom estado e legíveis. Também é necessário apresentar o comprovante da situação cadastral do CPF, que pode ser acessado online por QR Code fornecido no local.
O atendimento será feito por ordem de chegada, respeitando a prioridade para idosos, gestantes e crianças pequenas. O mutirão será realizado na sede do posto, localizado na rua Elmano Soares, 250, no Centro de Três Lagoas.
A emissão da nova identidade é gratuita para a primeira via. Em caso de perda do documento, é cobrada uma taxa de R$ 210. Segundo Cristiane, quem já tem agendamento para setembro também poderá comparecer no dia 15 e ser atendido antecipadamente, liberando o horário futuro para outra pessoa.
“A equipe inteira estará mobilizada para esse mutirão. É uma ótima oportunidade para quem ainda não conseguiu emitir seu novo RG”, reforçou a coordenadora.