Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

DOCUMENTO

Mutirão para adquirir o novo RG será realizado no dia 15 de agosto em Três Lagoas

A iniciativa visa reduzir o número de faltas que vêm dificultando o cumprimento da capacidade total de atendimentos diários

Pedro Tergolino

Para ser atendido, o cidadão precisa apresentar a certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento (casados, divorciados ou viúvos), ambas em bom estado e legíveis. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
Para ser atendido, o cidadão precisa apresentar a certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento (casados, divorciados ou viúvos), ambas em bom estado e legíveis. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

A população de Três Lagoas terá a oportunidade de emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) durante o mutirão que será realizado na próxima sexta-feira (15), no Posto de Identificação do município.

A ação tem como objetivo atender pessoas que ainda não conseguiram emitir o novo documento, sem necessidade de agendamento prévio. De acordo com a coordenadora do Posto de Identificação, Cristiane Soares, a triagem começará às 7h, com a distribuição de 30 senhas para o período da manhã. Às 12h, serão entregues outras 30 senhas para atendimentos à tarde, totalizando 60 emissões no dia.

“A ideia é atender quem tem urgência ou já tem agendamento, mas precisa antecipar o atendimento”, explicou Soares.

A iniciativa também visa reduzir o número de faltas que vêm dificultando o cumprimento da capacidade total de atendimentos diários.

Notícias Relacionadas

Para ser atendido, o cidadão precisa apresentar a certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento (casados, divorciados ou viúvos), ambas em bom estado e legíveis. Também é necessário apresentar o comprovante da situação cadastral do CPF, que pode ser acessado online por QR Code fornecido no local.

O atendimento será feito por ordem de chegada, respeitando a prioridade para idosos, gestantes e crianças pequenas. O mutirão será realizado na sede do posto, localizado na rua Elmano Soares, 250, no Centro de Três Lagoas.

A emissão da nova identidade é gratuita para a primeira via. Em caso de perda do documento, é cobrada uma taxa de R$ 210. Segundo Cristiane, quem já tem agendamento para setembro também poderá comparecer no dia 15 e ser atendido antecipadamente, liberando o horário futuro para outra pessoa.

“A equipe inteira estará mobilizada para esse mutirão. É uma ótima oportunidade para quem ainda não conseguiu emitir seu novo RG”, reforçou a coordenadora.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos