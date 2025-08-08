Mutirão para adquirir o novo RG será realizado no dia 15 de agosto em Três Lagoas

A população de Três Lagoas terá a oportunidade de emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) durante o mutirão que será realizado na próxima sexta-feira (15), no Posto de Identificação do município.

A ação tem como objetivo atender pessoas que ainda não conseguiram emitir o novo documento, sem necessidade de agendamento prévio. De acordo com a coordenadora do Posto de Identificação, Cristiane Soares, a triagem começará às 7h, com a distribuição de 30 senhas para o período da manhã. Às 12h, serão entregues outras 30 senhas para atendimentos à tarde, totalizando 60 emissões no dia.

“A ideia é atender quem tem urgência ou já tem agendamento, mas precisa antecipar o atendimento”, explicou Soares.

A iniciativa também visa reduzir o número de faltas que vêm dificultando o cumprimento da capacidade total de atendimentos diários.