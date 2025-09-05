Mutirão para atualizar cadastro único será realizado neste sábado em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Assistência Social promove neste sábado (31) um mutirão exclusivo para atualização do Cadastro Único (CadÚnico), no Cras Elza de Angeli de Paula, antigo Cras São João. O atendimento será realizado das 7h30 às 11h30.
De acordo com a coordenadora da unidade, Fabiana Otero, a ação busca atender famílias que não conseguem comparecer durante a semana. A expectativa é de receber cerca de 50 famílias, principalmente dos bairros Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida, Parque São Carlos e São João.
Otero alerta que a falta de atualização pode acarretar no bloqueio de benefícios sociais como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
“É fundamental manter os dados em dia para garantir a continuidade do benefício”, reforçou.
Esse é o quarto mutirão organizado pela Secretaria de Assistência Social. Já foram realizadas duas edições no Cras Ana Maria e uma no Cras Interlagos.
O Cras Elza de Angeli de Paula está localizado na rua Bruno Pou, nº 335, bairro Santos Dumont. Quem não puder participar do mutirão pode comparecer ao local de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, para atualizar o cadastro.