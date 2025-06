Mutirão vai oferecer cerca de 300 vagas em Três Lagoas nesta quarta-feira

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas realiza nesta quarta-feira, 18 de junho, um grande mutirão de empregabilidade com cerca de 300 vagas de emprego disponíveis para diferentes áreas de atuação. A ação acontecerá das 8h às 16h, na sede da instituição, localizada na rua Munir Thomé, nº 86, no Centro da cidade.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local munidos de documento pessoal com foto e currículo atualizado. As entrevistas serão realizadas presencialmente e no mesmo dia, o que agiliza o processo de contratação.