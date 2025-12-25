Veículos de Comunicação
Previsão

Natal terá calorão e máxima de 36°C em Três Lagoas

Sol aparece entre muitas nuvens e temperaturas seguem elevadas ao longo do dia

Ana Cristina Santos

Sol aparece entre muitas nuvens e temperaturas seguem elevadas ao longo do dia - Foto: arquivo
Sol aparece entre muitas nuvens e temperaturas seguem elevadas ao longo do dia - Foto: arquivo

O Dia de Natal em Três Lagoas será marcado por calor intenso. A previsão para esta quinta-feira, 25 de dezembro, indica sol e períodos de céu parcialmente nublado, sem expectativa de chuva. Pode haver pancadas isoladas.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura mínima deve ficar em torno de 24°C, enquanto a máxima pode alcançar os 36°C durante a tarde. A sensação térmica tende a ser elevada nos horários mais quentes do dia, especialmente entre o final da manhã e o meio da tarde.

A umidade relativa do ar apresenta grande variação, com índices mais altos no início do dia, próximos de 78%, e queda acentuada à tarde, podendo chegar a cerca de 38%, o que exige atenção com hidratação e cuidados com a saúde. Os ventos sopram fracos, predominando do quadrante norte-noroeste, com velocidade média em torno de 5 km/h.

Informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que, no período da manhã, o tempo segue estável. À tarde, o sol aparece com maior intensidade, favorecendo a elevação das temperaturas. À noite, a nebulosidade volta a aumentar, mas sem previsão de chuva generalizada, apenas com possibilidade remota de ocorrência isolada.

O cenário climático é típico do verão na região, estação caracterizada por dias quentes, abafados e com alternância entre sol e nuvens. A recomendação é evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor e reforçar o consumo de líquidos ao longo do dia.

