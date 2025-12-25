Natal terá calorão e máxima de 36°C em Três Lagoas

O Dia de Natal em Três Lagoas será marcado por calor intenso. A previsão para esta quinta-feira, 25 de dezembro, indica sol e períodos de céu parcialmente nublado, sem expectativa de chuva. Pode haver pancadas isoladas.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura mínima deve ficar em torno de 24°C, enquanto a máxima pode alcançar os 36°C durante a tarde. A sensação térmica tende a ser elevada nos horários mais quentes do dia, especialmente entre o final da manhã e o meio da tarde.

A umidade relativa do ar apresenta grande variação, com índices mais altos no início do dia, próximos de 78%, e queda acentuada à tarde, podendo chegar a cerca de 38%, o que exige atenção com hidratação e cuidados com a saúde. Os ventos sopram fracos, predominando do quadrante norte-noroeste, com velocidade média em torno de 5 km/h.