Nattan é a primeira atração confirmada para a 35ª Festa do Folclore de Três Lagoas

O cantor Nattan, conhecido como “Nattanzinho”, foi confirmado como a primeira atração da 35ª edição da Festa do Folclore de Três Lagoas. O anúncio foi feito por meio de publicação no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (6), com a divulgação do contrato no valor de R$ 550 mil. A festa acontece em agosto, na Esplanada da NOB, área central da cidade.

Dono do sucesso “Tem Cabaré Essa Noite”, Nattan é um dos principais nomes da nova geração de artistas nordestinos. Com base no forró, o cantor mistura diferentes ritmos populares, como sertanejo, pagode, funk e pop, fórmula que tem ampliado seu público e consolidado sua carreira em todo o país.