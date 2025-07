Confira dicas sobre riscos no uso de extensões elétricas

A Neoenergia Elektro orienta seus clientes, por meio de nota, sobre o uso consciente das extensões elétricas e os riscos que o mau uso pode causar no dia a dia. Embora sejam práticas em situações pontuais, as extensões devem ser utilizadas apenas de forma temporária e com atenção redobrada. Quando utilizadas de maneira contínua ou sobrecarregadas, podem provocar sérios acidentes, como curtos-circuitos, choques elétricos ou até incêndios. O mal estado de conservação também pode levar a descargas elétricas fatais.

Antes de conectar qualquer equipamento a uma extensão, é fundamental observar se o fio está em bom estado, sem sinais de ressecamento, rachaduras ou aquecimento. O ideal é conferir também se os condutores internos estão adequados para suportar a carga elétrica dos aparelhos a serem conectados. O uso de muitos dispositivos em uma mesma extensão, especialmente os que consomem mais energia, pode gerar sobrecarga e comprometer a segurança da instalação. É importante evitar o uso de adaptadores em “T” ou “benjamins”, já que eles aumentam o risco de superaquecimento e curto-circuito. Outro cuidado essencial é evitar posicionar a extensão sob tapetes, móveis ou locais que dificultem a dissipação de calor, o que pode levar ao derretimento do material isolante e causar acidentes.

A concessionária responsável pelo abastecimento de energia reforça que, para quem precisa ligar vários equipamentos ao mesmo tempo, a opção mais segura é o uso de um filtro de linha. Diferente das extensões comuns, o filtro de linha conta com dispositivos de segurança que interrompem automaticamente o fornecimento de energia em caso de sobrecarga, protegendo os equipamentos e a rede elétrica. Além disso, os filtros de linha de boa qualidade possuem certificação do Inmetro, fusível interno, botão liga/desliga e, em alguns modelos, proteção contra surtos de tensão, o que garante mais segurança, principalmente para equipamentos eletrônicos sensíveis como computadores, TVs e modens.