Casa do Trabalhador oferece 280 vagas de emprego nesta quarta-feira

Estão disponíveis 280 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quarta-feira (23). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Açougueiro (2); Agente de reciclagem de materiais (1); Agente de viagem (1); Ajudante de açougueiro (4); Ajudante de carga e descarga de mercadorias (2); Ajudante de cozinha (18); Ajudante de obras (5); Almoxarife (PCD) (5); Analista de implementação de sucesso do cliente (1); Armador de ferragens na construção civil (5); Assistente administrativo (PCD) (3); Atendente de lanchonete (14); Atendente de lojas (1); Auxiliar administrativo (PCD) (3); Auxiliar de cozinha (1); Auxiliar de estoque (1); Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes (5); Auxiliar de linha de produção (24); Auxiliar técnico de mecânica (5); Balanceiro de concreto (2); Camareira de hotel (1); Campeiro agropecuário (1); Carpinteiro (PCD) (5); Caseiro (2); Confeiteiro (1); Conferente de mercadorias (1); Consultor de vendas (6); Cozinheiro geral (6); Empacotador a mão (4); Empregado doméstico nos serviços gerais (1); Encarregado de acabamento (indústria têxtil) (1); Encarregado de obras (1); Estoquista (1); Funileiro de automóveis (reparação) (1); Lavador de veículos (3); Mecânico de automóvel (2); Mecânico de instalações industriais (1); Mecânico de manutenção em caminhão a diesel (1); Mecânico eletricista de veículos a diesel (1); Montador de móveis de madeira (3); Montador soldador (1); Motorista carreteiro (3); Motorista de ambulância (1); Motorista de caminhão (15); Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (3); Motorista de carro de passeio (2); Motorista de ônibus urbano (13); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (PCD) (10); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (21); Operador de caixa (15); Operador de empilhadeira (2); Operador no processo de produção (10); Pedreiro (PCD) (6); Pedreiro (14); Pintor de obras (2); Repositor em supermercados (15); Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos (1); Vendedor de comércio varejista (3); Vendedor de serviços (1).

Como se Candidatar às Vagas