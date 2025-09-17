Nesta quarta, Casa do Trabalhador disponibiliza 207 vagas de emprego em Três Lagoas

Estão disponíveis 207 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quarta-feira (17). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de açougueiro (4); Ajudante de obras (8); Ajudante de reflorestamento (11); Assistente administrativo (2); Atendente de lojas (2); Auxiliar administrativo (2); Auxiliar de cozinha (2); Auxiliar de jardinagem (5); Auxiliar de limpeza (2); Auxiliar de linha de produção (7); Auxiliar de mecânico de automóvel (2); Auxiliar de mecânico diesel (1); Borracheiro (7); Condutor de ambulância (2); Condutor de máquinas (2); Cozinheiro geral (1); Eletricista de instalações (3); Empacotador a mão (9); Empregado doméstico faxineiro (1); Estoquista (2); Fiscal de loja (1); Funileiro de automóveis (2); Lavador de veículos (5); Lubrificador de máquinas (5); Mecânico de instalações industriais (1); Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1); Mecânico de máquina agrícola (6); Mecânico diesel (2); Montador de móveis de madeira (6); Montador de máquinas agrícolas (5); Motorista de ambulância (1); Motorista de ônibus rodoviário (1); Motorista de ônibus urbano (11); Motorista operacional de guincho (2); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (5); Operador de caixa (12); Operador de empilhadeira (1); Operador de máquinas fixas (1); Operador de pá carregadeira (3); Operador de processo de produção (14); Operador de tráfego (2); Operador de trator florestal (5); Pedreiro (10); Pintor de obras (14); Professor de inglês (2); Repositor em supermercados (11); Técnico em segurança do trabalho (1); Tratorista agrícola (4); Vendedor interno (5); Zelador (2).

Como se Candidatar às Vagas