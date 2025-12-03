Nesta quarta, Casa do Trabalhador está com 128 vagas de emprego disponíveis em Três Lagoas

Estão disponíveis 128 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quarta-feira (3). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de reflorestamento (20); Almoxarife (2); Atendente de balcão (2); Auxiliar de expedição (1); Auxiliar de limpeza (1); Auxiliar de mecânico de autos (3); Auxiliar de vidraceiro (4); Balconista de açougue (4); Consultor de vendas (4); Costureira em geral (4); Cozinheiro geral (4); Eletricista de instalações (1); Estoquista (1); Expedidor de calçados (2); Faxineiro (3); Jardineiro (4); Lubrificador de veículos (2); Motorista de caminhão guincho pesado (3); Oficial de serviços gerais (4); Operador de caixa (6); Operador de máquina de arame (2); Operador de máquinas fixas (5); Operador de movimentação de cargas (3); Operador de processo de produção (15); Operador de vendas (3); Pintor industrial (2); Serralheiro (3); Soldador (4); Supervisor de pintura (1); Torneiro mecânico (3); Tratorista agrícola (6); Vendedor de comércio varejista (3); Vendedor interno (3); Vendedor de porta a porta (4).

Como se Candidatar às Vagas