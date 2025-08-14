Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Oportunidades

Nesta quinta, Casa do Trabalhador oferece 247 vagas de emprego em Três Lagoas

O horário de atendimento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira

Pedro Tergolino

Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.
Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.

Estão disponíveis 247 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quinta-feira (14). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Açougueiro (1); Ajudante de viagem (1); Ajudante de açougueiro (5); Ajudante de cozinha (18); Ajudante de obras (6); Ajudante de reflorestamento (6); Ajudante de reflorestamento (PCD) (1); Almoxarife (PCD) (5); Atendente de farmácia (1); Atendente de lanchonete (7); Auxiliar administrativo (PCD) (3); Auxiliar de cozinha (2); Auxiliar de expedição (3); Auxiliar de jardinagem (5); Auxiliar de limpeza (7); Auxiliar mecânico de autos (1); Auxiliar de técnico em eletrônica (1); Auxiliar de topógrafo (4); Auxiliar técnico de mecânica (5); Babá (1); Balanceiro de concreto (2); Camareira de hotel (1); Campeiro na agropecuária (1); Carpinteiro (PCD) (5); Confeiteiro (1); Consultor de vendas (3); Cozinheiro geral (4); Desenhista projetista mecânico (1); Eletricista de instalações de veículos (1); Empacotador a mão (4);  Empregado doméstico nos serviços gerais (1); Empregado doméstico faxineiro (1); Encarregado de acabamento (indústria têxtil) (1); Encarregado de cozinha (4); Estoquista (1); Funileiro de automóveis (1); Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2); Instalador – reparador de linhas de comunicação de dados (1); Lavador de veículos (1); Manicure/pedicure (2); Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1); Mecânico de motores agrícolas (1); Monitor ambiental (3); Montador de estruturas metálicas (3); Montador mecânico de máquinas agrícolas (5); Montador soldador (1); Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (6); Motorista de caminhão pipa (5); Motorista de ônibus urbano (8); Motorista entregador (3); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (PCD) (10); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (4); Operador de caixa (28); Operador de máquinas florestais (1); Operador de trator florestal (5); Operador de processo de produção (10); Pedreiro (PCD) (6); Promotor de vendas (3); Repositor em supermercados (9); Representante comercial autônomo (3); Serralheiro (1); Soldador (3); Torneiro mecânico (1); Vendedor de comércio varejista (3); Vendedor de serviços (1); Zelador (2).

Como se Candidatar às Vagas

Notícias Relacionadas

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Localização e Contato

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938, 3929-1934 ou 3929-1936.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos