Nesta segunda-feira vence a nona parcela do IPTU em Três Lagoas

Quem preferir pode retirar a guia diretamente no Setor de Tributação, localizado no Paço Municipal, no Centro de Três Lagoas, na Avenida Rosário Congro com a Avenida Antônio Trajano dos Santos. O atendimento presencial funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas