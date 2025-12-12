Casa do Trabalhador disponibiliza 114 vagas de emprego nesta sexta-feira em Três Lagoas

Quem está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho deve ficar atento às disponíveis na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Nesta sexta-feira (12), foram abertas 114 vagas de trabalho em diversos setores. O horário de funcionamento é entre 7h e 17h, sem intervalo de almoço.

As vagas ofertadas são para: Açougueiro (2); Ajudante de motorista (1); Ajudante de reflorestamento (23); Assistente administrativo (1); Atendente de balcão (3); Atendente de farmácia (1); Atendente de loja (1); Auxiliar de mecânico de autos (2); Auxiliar de vidraceiro (3); Balconista de açougue (3); Consultor de vendas (2); Cozinheiro geral (3); Eletricista de instalações (1); Expedidor de calçados (2); Farmacêutico (1); Faxineiro (3); Jardineiro (2); Mecânico de manutenção (1); Motorista de caminhão guincho pesado (2); Oficial de serviços gerais (5); Operador de caixa (8); Operador de empilhadeira (1); Operador de máquina de arame (2); Operador de máquinas fixas (4); Operador de movimentação de armazenamento de carga (3); Operador de processo de produção (15); Pedreiro (3); Pintor industrial (1); Supervisor de pintura (1); Técnico de manutenção industrial (1); Torneiro mecânico (1); Tratorista agrícola (6); Vendedor interno (6); Vendedor de porta a porta (1).

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.