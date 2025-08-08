Nesta sexta, Feira Central terá programação especial em comemoração ao Dia dos Pais

Nesta sexta-feira (8), às 18h, a Feira Central de Três Lagoas será palco de uma programação especial em homenagem ao Dia dos Pais. As atividades começam no estacionamento, onde acontecerá uma exposição de carros antigos organizada por um grupo de amigos apaixonados por automóveis.

O evento também contará com a participação do Sest/Senat, que levará uma van de prevenção de acidentes com óculos de realidade virtual, oferecendo ainda aferição de pressão arterial, teste de glicemia e cortes de cabelo gratuitos para os pais. E também contará com a apresentação da Banda Cristo Redentor.