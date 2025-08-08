Veículos de Comunicação
Nesta sexta, Feira Central terá programação especial em comemoração ao Dia dos Pais

As atividades começam às 18h, no estacionamento da feira

Redação RCN67

Dentro da feira, o cantor local Leonardo será a atração musical, levando muito talento e repertório variado para o público. Foto: Divulgação.
Nesta sexta-feira (8), às 18h, a Feira Central de Três Lagoas será palco de uma programação especial em homenagem ao Dia dos Pais. As atividades começam no estacionamento, onde acontecerá uma exposição de carros antigos organizada por um grupo de amigos apaixonados por automóveis.

O evento também contará com a participação do Sest/Senat, que levará uma van de prevenção de acidentes com óculos de realidade virtual, oferecendo ainda aferição de pressão arterial, teste de glicemia e cortes de cabelo gratuitos para os pais. E também contará com a apresentação da Banda Cristo Redentor.

Dentro da feira, o cantor local Leonardo será a atração musical, levando muito talento e repertório variado para o público. Também é importante lembrar que, agora, o setor de hortifruti da Feira Central também funciona às sextas-feiras, junto com a tradicional praça de alimentação.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

