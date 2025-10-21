Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Oportunidades

Nesta terça, Casa do Trabalhador disponibiliza 120 vagas de emprego em Três Lagoas

O horário de atendimento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira

Pedro Tergolino

Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.
Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.

Estão disponíveis 120 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta terça-feira (21). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de reflorestamento (5); Assistente administrativo (1); Atendente de balcão (3); Auxiliar administrativo (1); Auxiliar de confecção (2); Auxiliar de cozinha (4); Auxiliar de jardinagem na conservação de vias (5); Auxiliar de limpeza (6); Auxiliar técnico em eletrônica (1); Carpinteiro (4); Condutor escolar (6); Conferente de logística (2); Copeiro de hotel (1); Cozinheiro geral (3); Eletricista (3); Empacotador a mão (5); Empregado doméstico diarista (1); Encanador (2); Estoquista (1); Fiscal de caixa (1); Funileiro de automóveis (2); Mecânico diesel e eletricidade (3); Mecânico de instalações industriais (2); Mecânico montador de turbinas (3); Motorista de caminhão guincho pesado com munck (2); Office-boy (1); Oficial de manutenção (1); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (5); Operador de caixa (5); Operador de vendas (5); Pedreiro (10); Pintor industrial (2); Repositor em supermercados (3); Torneiro mecânico (2); Vendedor interno (4); Vendedor de porta a porta (2); Zelador (2).

Como se Candidatar às Vagas

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Localização e Contato

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938, 3929-1934 ou 3929-1936.

