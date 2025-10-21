Nesta terça, Casa do Trabalhador disponibiliza 120 vagas de emprego em Três Lagoas

Estão disponíveis 120 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta terça-feira (21). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de reflorestamento (5); Assistente administrativo (1); Atendente de balcão (3); Auxiliar administrativo (1); Auxiliar de confecção (2); Auxiliar de cozinha (4); Auxiliar de jardinagem na conservação de vias (5); Auxiliar de limpeza (6); Auxiliar técnico em eletrônica (1); Carpinteiro (4); Condutor escolar (6); Conferente de logística (2); Copeiro de hotel (1); Cozinheiro geral (3); Eletricista (3); Empacotador a mão (5); Empregado doméstico diarista (1); Encanador (2); Estoquista (1); Fiscal de caixa (1); Funileiro de automóveis (2); Mecânico diesel e eletricidade (3); Mecânico de instalações industriais (2); Mecânico montador de turbinas (3); Motorista de caminhão guincho pesado com munck (2); Office-boy (1); Oficial de manutenção (1); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (5); Operador de caixa (5); Operador de vendas (5); Pedreiro (10); Pintor industrial (2); Repositor em supermercados (3); Torneiro mecânico (2); Vendedor interno (4); Vendedor de porta a porta (2); Zelador (2).

Como se Candidatar às Vagas