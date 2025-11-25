Nesta terça, Casa do Trabalhador oferece 111 vagas de emprego em Três Lagoas

Estão disponíveis 111 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta terça-feira (25). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de carga e descarga (2); Ajudante de reflorestamento (15); Almoxarife (2); Analista de marketing (1); Auxiliar de expedição (2); Auxiliar de jardinagem (6); Auxiliar de limpeza (4); Auxiliar de linha de produção (6); Consultor de vendas (1); Costureira em geral (5); Cozinheiro geral (2); Estoquista (2); Expedidor de calçados (2); Gerente regional de vendas (1); Lavador de veículos (5); Lubrificador de veículos (2); Monitor ambiental (3); Motorista de ônibus rodoviário (1); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (5); Operador de máquinas fixas (10); Operador de movimentação de armazenamento de carga (2); Operador de processo de produção (15); Operador de vendas (3); Serralheiro (2); Soldador (3); Técnico eletrônico de manutenção industrial (1); Técnico em meio ambiente, segurança e saúde (1); Torneiro mecânico (2); Tratorista agrícola (5); Vendedor de comércio varejista (3); Vendedor de porta a porta (3).

Como se Candidatar às Vagas