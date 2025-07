Nesta terça, serão realizadas as finais do Campeonato Municipal de Futsal Masculino – Séries “A” e “B”

A emoção está garantida na noite desta terça-feira (22), no Ginásio Poliesportivo “Eduardo Milanez”, com a realização das finais do Campeonato Municipal de Futsal Masculino – Séries “A” e “B” – 2025, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

As partidas decisivas têm início às 19h30, divididas entre as Quadras I e II do ginásio, prometendo entregar muita emoção. Na última sexta-feira (18), aconteceram as emocionantes semifinais que definiram os finalistas das duas divisões:

Série A

NIKKEY FS 04 x 01 AABB / Barbearia Negueba

Associação Esportiva Cavaquinho 05 x 03 Rosadinha EC / Bola Fora