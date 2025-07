Neste sábado, serão realizadas as finais do Campeonato Municipal Sênior 55+ em Três Lagoas

Neste sábado (26), vamos conhecer os campeões do Campeonato Municipal Sênior 55+, os jogos das finais serão realizados neste sábado, dia 26 de julho, no Estádio Benedito Soares da Motta – o tradicional “Madrugadão”.

A competição, que valoriza e promove o esporte entre atletas com mais de 55 anos, chega à sua etapa decisiva após jogos das semifinais, realizadas no último sábado, 19 de julho, também no “Madrugadão”.

O time do Mais Tintas / OT Marrucos venceu o Bragantino Esporte Clube, por 2 a 1 e garantiu vaga na final, o outro adversário foi a Associação Atlética Banco do Brasil – AABB que ganhou de 4 a 0 da equipe Amigos do Mineiro.