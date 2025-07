Neste sábado, Três Lagoas recebe o espetáculo infantil “Era uma vez… Pinocchio”

A magia do teatro infantil desembarca em Três Lagoas neste sábado (26), com a apresentação gratuita do espetáculo “Era uma vez… Pinocchio”. O musical terá início às 17h, na Praça Senador “Ramez Tebet”, localizada no centro da cidade.

A atração faz parte da temporada 2025 do programa Diversão em Cena, uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal, que tem como objetivo democratizar o acesso à cultura. O espetáculo conta com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição, garantindo que todos possam desfrutar da história. A classificação é livre, permitindo que toda a família participe. Esta é uma ação da Fundação ArcelorMittal, e conta com o valioso apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura.

A apresentação, que acontecerá ao ar livre na Praça Ramez é inspirada na clássica história de Carlo Collodi, a peça narra a jornada de Pinocchio, um boneco de madeira que sonha em se tornar um menino de verdade, explorando temas como verdade e obediência. Com 50 minutos de duração, o espetáculo é gratuito e recomendado para crianças a partir de 3 anos.