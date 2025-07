Segunda Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres será em 25 de julho

Será realizado no próximo dia 25 de julho, a partir das 7h, a 2ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Três Lagoas, no auditório Dercy Ribeiro da UFMS – Unidade II, na saída da cidade, próximo ao Atacadão. O evento é aberto ao público e tem como tema: “Mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas”.

Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a assistente social e presidente do Conselho dos Direitos das Mulheres, Maria Bárbara Araújo, explicou que a conferência busca debater políticas públicas voltadas às mulheres no contexto municipal, além de propor diretrizes para os governos estadual e federal.

“Avançamos em muitas questões legais, mas ainda vivemos desigualdades dentro dos lares, nas relações de trabalho, na política e na sociedade. Precisamos transformar essas leis em realidade”, destacou.

A programação inclui rodas de conversa, momentos culturais e a eleição de delegadas que representarão Três Lagoas na etapa estadual e, futuramente, na conferência nacional. Entre as especialistas confirmadas estão: