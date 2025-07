"Nós ainda temos mais dois CEI´s para serem entregues", segundo secretária de Educação de Três Lagoas

Três Lagoas conquistou um marco histórico na educação ao atingir 82,99% de alunos alfabetizados no 2º ano do ensino fundamental, superando a meta nacional de 80% estipulada pelo Ministério da Educação para o ano de 2030. O resultado coloca o município como referência estadual e nacional, destacando-se entre os grandes centros urbanos.

Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a secretária municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito, celebrou o avanço e explicou que o índice é fruto de um trabalho contínuo, com investimento em formação de professores, acompanhamento pedagógico, materiais didáticos e valorização salarial.

“Hoje, conseguimos quase zerar a reprovação e a evasão escolar no ensino fundamental. Aqui, o foco é fazer a criança aprender, não apenas aprovar”, afirmou a secretária.

Além do marco na alfabetização, Três Lagoas entregou recentemente o novo CEI (Centro de Educação Infantil) Mais Parque, que já atende 140 crianças e terá capacidade para 200 vagas. A obra, construída em apenas seis meses com tecnologia inovadora, ajuda a reduzir a fila de espera por vagas, que já caiu de mais de mil para cerca de 400. O CEI funcionará durante todo o ano, inclusive nas férias, em formato de colônia para famílias que precisam.

A cidade também lidera o ranking estadual de valorização dos professores, oferecendo os melhores salários de Mato Grosso do Sul e promovendo formação em serviço — durante o horário de trabalho — para que os profissionais estejam atualizados com as novas demandas educacionais.