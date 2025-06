Nos dias 21 e 22 de junho, Três Lagoas recebe o 13° Encontro de Carros Antigos

Nos dias 21 e 22 de junho os amantes de carros tem compromisso marcado no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” com a realização do 13º Encontro de Carros Antigos, promovido pelo Clube de Carro Antigos de Três Lagoas (CCA-TL/MS) em parceria com a Prefeitura Municipal, terá premiações, praça de alimentação, música ao vivo e muita diversão.

A programação tem início no sábado (21), das 14h às 22h, e continua no domingo (22), das 8h às 18h. Além da exposição dos veículos, o encontro contará com premiações especiais, nas seguintes categorias:

• Carro mais antigo;

• Carro mais elegante;

• Clube mais numeroso;

• Clube mais distante;

• Clube mais uniformizado do evento.