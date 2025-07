‘Nosso foco está em diminuir a fila da saúde’, afirma prefeito Cassiano Maia

O município de Três Lagoas segue consolidando o protagonismo econômico, em Mato Grosso do Sul. A cidade, que já figura entre as que mais crescem no Centro-Oeste, ultrapassou R$ 9 bilhões de PIB (Produto Interno Bruto), aprovou recentemente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 e tem previsão de investimento de R$ 1,5 bilhão no próximo ano. Em entrevista ao programa Microfone Aberto, da rádio Massa FM, o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), fez um balanço dos primeiros seis meses de gestão e detalhou os planos para transformar a cidade em referência nacional.

Entre os principais pontos abordados investimentos em infraestrutura, educação em tempo recorde, enxugamento da folha salarial, ações de enfrentamento à violência institucional e a busca por eficiência na saúde pública. Segundo Maia, o foco está na “receita de casa”: equilíbrio fiscal, atração de indústrias e reinvestimento direto na população. Ele participou de um bate-bola e definiu os primeiros seis meses de governo como “satisfação”, e sua atuação como prefeito com a palavra “dedicação”. Quando questionado sobre o que não pode faltar na cidade, respondeu: “amor”.

Qual o balanço que o senhor faz e como avalia os primeiros seis meses de gestão de Três Lagoas?

Cassiano Maia – Acabamos de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, dando as diretrizes básicas de um planejamento de gestão muito importante para o município para o próximo ano. Estou tendo a oportunidade de estar sendo gestor, prefeito de Três Lagoas, pela primeira vez, findando agora o primeiro semestre, Venho com muita humildade fazendo aquela ‘receita de casa’ que nós todos temos: cuidar da nossa receita, darmos importância, buscarmos mais receitas. Sempre termos a preocupação de estar em busca de novas indústrias, novos investimentos para o município, para que possamos ter cada vez mais condições de reverter isso para toda a população. Então eu venho seguindo essa receita tradicional, mas que sempre deu certo.

As obras de infraestrutura também estão ganhando destaque. Há o anúncio de que em dois anos, Três Lagoas deve atingir 100% de pavimentação. De que forma será possível?

Cassiano Maia – Por meio de um planejamento grandioso de macrodrenagem, microdrenagem e de pavimentação asfáltica. Fizemos um reconhecimento de toda a extensão do território do município. Temos uma demanda de aproximadamente 20% do município para ser asfaltado e é nesse contexto que, sabendo o quilômetro do asfalto, das macrodrenagens, com o contexto de arrecadação, que planejamos para que ao final do mandato possamos entregar à população uma cidade 100% pavimentada. Isso reflete em vários setores, não só na qualidade de vida, na ambiência, mas também no investimento de cada morador em seu imóvel e também com certeza na saúde pública. Em parceria com a Sanesul iremos finalizar também 100% da rede de esgoto no nosso município.

Nós temos várias obras em andamento para o segundo semestre. Algum projeto em específico?

Cassiano Maia – Nós temos que ter. Quando você faz uma gestão de uma cidade de 147 mil habitantes como Três Lagoas, temos uma preocupação em todos os setores. Então, por exemplo, nas primeiras semanas de gestão, sabendo da importância da Educação, fizemos um investimento contínuo e pensando sempre a longo prazo. Iniciamos a obra do Centro de Educação Infantil Mais Parque, em tempo recorde, e tive a grata satisfação de inaugurá-lo nesta semana e já recebendo aproximadamente 200 crianças. Outros setores temos que estar sempre em alerta, principalmente na saúde que, além de um planejamento a longo prazo, estamos sempre ofertando medicamentos, diminuindo a situação de filas para exames e cirurgias eletivas, sem perder o foco no atendimento emergencial. Temos que ter uma rede de atendimento, que é o nosso Samu, e uma rede de pronto atendimento, que é a nossa UPA, sempre bem equipado, em alerta, com bons profissionais e infraestrutura para poder exercer o trabalho na saúde.