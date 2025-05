Nova etapa do Mutirão da Limpeza chega ao Jardim Alvorada nesta segunda-feira

A ação acontece no bairro Jardim Alvorada com a instalação de caçambas para descarte de materiais inservíveis.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), inicia nesta segunda-feira (12), uma nova etapa do Mutirão da Limpeza.

Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias da SMS e responsável pela ação, reforça que a colaboração da população é essencial para o sucesso do mutirão.

“Existe uma logística para a retirada dos lixos das caçambas, o que pode demorar um pouco, mas precisamos da colaboração da população quando elas estiverem lotadas. É importante que não se jogue lixo ao redor, pois esse lixo não será retirado”,

O motorista retirar apenas os itens dentro da caçamba. O lixo que estiver no chão não será recolhido, causando problema para a comunidade

ONDE ENCONTRAR?

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas