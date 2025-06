Nova frente fria deverá derrubar a temperatura em Três Lagoas

Após uma recente frente fria que trouxe temperaturas atípicas para Três Lagoas, a cidade se prepara para mais dias gelados no mês de junho. Meteorologistas indicam que uma nova onda de frio está a caminho, com previsão de chuvas e queda acentuada nas temperaturas, especialmente na semana do aniversário da cidade, que completa 110 anos, em 15 de junho.

O meteorologista Natálio Abrahão alerta que a chegada da segunda onda de frio em Mato Grosso do Sul será a partir do dia 12 de junho. No entanto, muitos termômetros já preveem mudança na temperatura, em Três Lagoas, na segunda-feira (9).

“Após a passagem desta frente fria, que trouxe uma massa de ar polar, fazendo com que as temperaturas decaíssem acentuadamente. Estamos agora numa situação em que as temperaturas estão se elevando gradualmente, mas as manhãs ainda permanecem frias, com temperaturas entre 14 e 16 graus”, explica Abrahão.

Ele destaca que o frio se intensificará nos últimos dias de junho, com pouca chuva até o dia 12.

“Poderemos ter temperaturas mais baixas depois do dia 20 de junho”, afirma.

Três-lagoenses se adaptam ao clima