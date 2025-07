Nova frente fria vai provocar queda de temperatura em Três Lagoas a partir de quinta-feira

Moradores da região Leste de Mato Grosso do Sul devem se preparar para uma mudança no tempo a partir desta quinta-feira (17). A aproximação de uma nova frente fria vai provocar queda nas temperaturas e Três Lagoas poderá registrar mínima de 12°C. Mas o frio não deve ficar por tempo, no estado, tendo picos entre quinta-feira e domingo (20).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), entre a noite desta quarta-feira (16) e ao longo da quinta-feira, o avanço do sistema frio trará instabilidades principalmente nas regiões Sudoeste e Sudeste, mas com efeitos sentidos também no Leste.