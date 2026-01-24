Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Legislação

Nova Lei Federal sobre poda e corte de árvores já é aplicada em Três Lagoas, informa secretaria

Pelo novo texto legal, não configura crime ambiental a poda ou o corte de árvores quando houver possibilidade de ocorrência de acidente

Israel Espíndola

População deve apresentar laudo técnico para a execução do serviço. Foto: Divulgação.
População deve apresentar laudo técnico para a execução do serviço. Foto: Divulgação.

A Lei Federal nº 15.299, sancionada e publicada no Diário Oficial da União em dezembro de 2025, passou a provocar debates e críticas no campo do direito ambiental urbano. A norma altera a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e flexibiliza regras para poda e remoção de árvores em áreas públicas e privadas, em situações de risco.

Pelo novo texto legal, não configura crime ambiental a poda ou o corte de árvores quando houver possibilidade de ocorrência de acidente — desde que o interessado apresente laudo técnico ou contrate empresa habilitada para a execução do serviço.
Um dos pontos mais sensíveis da nova legislação é o chamado mecanismo de “silêncio administrativo”. Pela regra, o cidadão, condomínio, empresa ou concessionária pode solicitar formalmente autorização ao órgão ambiental competente. Caso não haja resposta em até 45 dias, a autorização passa a ser considerada aprovada, permitindo que a intervenção seja realizada sem aval expresso do poder público.

Em Três Lagoas, a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) informou que a Lei Federal não exime o morador de dar entrada na repartição para solicitação do corte e remoção de árvores. “Essa Lei Federal, se aplica em grandes centros, onde existe uma demanda muito maior, do que a realidade de Três Lagoas. Outro ponto, é que essa lei não isenta o cidadão ou empresas cortarem ou retirarem árvores sem autorização do poder público, e sim quando não houver a repostas dentre 45 dias, o que não acontece em nossa cidade, atualmente temos oito processos sendo analisados e avaliados, e prazo de reposta é de 20 dias”, explicou o biólogo André Avelar, da Semea.

Com a expiração do prazo, o interessado fica autorizado a contratar diretamente o serviço, assumindo integralmente os custos financeiros e a responsabilidade técnica pela intervenção. “E mesmo se não houvesse uma resposta da Semea, a pessoa ou empresa só poderia fazer essa extração mediante de um laudo técnico ou de uma empresa, e esse laudo é caro”, pontuo o biólogo.

Na prática, especialistas avaliam que a lei transfere parte significativa do controle ambiental do Estado para particulares. Além do custo, passam a recair sobre pessoas físicas, condomínios, empresas e concessionárias as consequências técnicas e legais de eventuais erros ou danos ambientais decorrentes da poda ou supressão.

Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei nº 15.299 entra em vigor em um cenário de cidades cada vez mais pressionadas por eventos climáticos extremos, reacendendo o debate sobre segurança urbana, preservação ambiental e responsabilidade técnica

Notícias Relacionadas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos