Nova lei garante acolhimento no SUS em perda gestacional

O Brasil deu um importante passo no acolhimento de pais e mães que vivenciam a dolorosa experiência da perda gestacional ou neonatal. Uma nova lei, sancionada recentemente, estabelece que o Sistema Único de Saúde (SUS) deve oferecer atendimento especializado a essas famílias, tratando o luto parental como uma política pública de saúde.

A legislação abrange diversos pontos cruciais, como suporte psicológico, o direito a exames para identificar a causa da perda e acompanhamento em gestações futuras. Uma das principais mudanças é a criação de espaços reservados em hospitais para mães em processo de luto, evitando que compartilhem o mesmo ambiente com mães que estão vivenciando a alegria do parto. Além disso, a lei prevê protocolos de acolhimento e capacitação das equipes de saúde.

Outra alteração significativa ocorre na lei de registros públicos. Agora, bebês que não resistem ao nascimento poderão ser oficialmente registrados com os nomes escolhidos pelos pais. Anteriormente, as certidões continham apenas informações técnicas, sem nome, o que impedia muitas famílias de formalizar o vínculo afetivo com seus filhos.

A empresária Jaqueline Cardoso conhece de perto a dor do luto gestacional. Ela sofreu três abortos espontâneos e levou dez anos para conseguir engravidar novamente. Jaqueline relata o impacto da falta de acolhimento em seus momentos de perda.