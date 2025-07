Nova massa de ar frio derruba as temperaturas em Três Lagoas a partir de terça-feira

A partir desta terça-feira (29), Três Lagoas e outras cidades da região Leste de Mato Grosso do Sul devem registrar uma nova queda nas temperaturas, devido à chegada de uma massa de ar frio pós-frontal. A previsão indica mínimas entre 9°C e 14°C e máximas que variam entre 21°C e 29°C até quarta-feira (30).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo firme em todo o Estado, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, sem previsão de chuva.

As temperaturas mais baixas estão previstas para as regiões Sul e Sudeste do Estado, onde os termômetros podem marcar entre 6°C e 8°C, com possibilidade de registros pontuais de até 4°C em áreas isoladas.