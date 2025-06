Nova onda de frio chega nesta semana e termômetros poderão registrar 1°C

Os moradores de Três Lagoas não imaginavam que 2025 entraria para a história como um dos anos mais gelados. Embora o inverno tenha começado oficialmente na última sexta-feira (20), os termômetros já haviam registrado queda acentuada de temperatura ainda no outono, chegando a 7,9 ºC.

E quem pensou que teria uma trégua para guardar o casaco se enganou. Uma nova e intensa massa de ar polar deve atingir Mato Grosso do Sul a partir desta segunda-feira (23), com temperaturas ainda mais baixas. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há previsão de mínimas entre 4 ºC e 6 ºC em regiões como o sul e sudeste do estado.

Na região Leste, onde está localizado Três Lagoas, os termômetros devem registrar mínimas entre 10 ºC e 16ºC, com máximas podendo chegar aos 31 ºC. Na segunda-feira, a previsão é de 11 ºC em Três Lagoas e 10ºC em Campo Grande. O fenômeno conhecido como “mínima invertida” — quando as temperaturas caem ao longo do dia — deve se repetir.

A terça-feira (24) promete ser o dia mais frio da semana, com mínimas previstas entre 0ºC e 2ºC em algumas regiões do estado e possibilidade de geadas, especialmente na região sul. Os ventos também devem ganhar força, podendo variar entre 40 km/h e 60 km/h, com rajadas superiores a 60 km/h.

Já entre os dias 26 e 27 de junho, uma nova frente fria trará outra massa de ar polar para Mato Grosso do Sul, reforçando o frio e mantendo as temperaturas baixas até o fim do mês.