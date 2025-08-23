Nova regra da Tarifa Social zera conta para mais de 1,2 mil famílias

A mudança nas regras da Tarifa Social de Energia Elétrica trouxe impacto direto para famílias de baixa renda em Três Lagoas. Desde que a Medida Provisória nº 1.300/2025 entrou em vigor, em 5 de julho, 1.299 famílias da cidade tiveram o consumo de energia zerado na fatura, segundo a Neoenergia Elektro. Pela nova regra, clientes de baixa renda inscritos no CadÚnico ficam isentos do pagamento de até 80 kwh por mês. Antes, o mesmo consumo custava cerca de R$ 24,75.

Com isso, famílias que se mantêm dentro do limite têm gratuidade total no consumo. Quem ultrapassa, paga a tarifa normal apenas do excedente. Diferente da norma anterior, que concedia descontos escalonados de até 65% para consumos de até 220 kwh, a regra atual garante alívio imediato para quem consome menos.

Na região, outras cidades também registraram famílias com contas zeradas: Brasilândia (216), Anaurilândia (105), Selvíria (122) e Santa Rita do Pardo (79).

A Neoenergia Elektro reforça que os beneficiários precisam manter o CadÚnico atualizado para garantir o direito automático. Cada família só pode usar o benefício em uma residência, e quando a conta de energia não está no nome do titular do NIS ou NB, é necessário procurar a distribuidora para cadastro.