Nova regra da Tarifa Social zera conta para mais de 1,2 mil famílias

Pela nova regra, clientes de baixa renda inscritos no CadÚnico ficam isentos do pagamento de até 80 kwh por mês.

Ana Cristina Santos

A mudança nas regras da Tarifa Social de Energia Elétrica trouxe impacto direto para famílias de baixa renda em Três Lagoas. Desde que a Medida Provisória nº 1.300/2025 entrou em vigor, em 5 de julho, 1.299 famílias da cidade tiveram o consumo de energia zerado na fatura, segundo a Neoenergia Elektro. Pela nova regra, clientes de baixa renda inscritos no CadÚnico ficam isentos do pagamento de até 80 kwh por mês. Antes, o mesmo consumo custava cerca de R$ 24,75.
Com isso, famílias que se mantêm dentro do limite têm gratuidade total no consumo. Quem ultrapassa, paga a tarifa normal apenas do excedente. Diferente da norma anterior, que concedia descontos escalonados de até 65% para consumos de até 220 kwh, a regra atual garante alívio imediato para quem consome menos.
Na região, outras cidades também registraram famílias com contas zeradas: Brasilândia (216), Anaurilândia (105), Selvíria (122) e Santa Rita do Pardo (79).
A Neoenergia Elektro reforça que os beneficiários precisam manter o CadÚnico atualizado para garantir o direito automático. Cada família só pode usar o benefício em uma residência, e quando a conta de energia não está no nome do titular do NIS ou NB, é necessário procurar a distribuidora para cadastro.

