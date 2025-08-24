Nova tecnologia na saúde ocular deve acabar com filas de exames

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou a aquisição de um moderno aparelho de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), adquirido com investimento de R$ 436 mil por meio de repasse do Ministério Público do Trabalho (MPT). O objetivo é ampliar a oferta de exames oftalmológicos e eliminar as filas de espera na rede pública.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a fila para retinografia, por exemplo, soma 420 pacientes que aguardam desde agosto de 2023. Atualmente, a capacidade de atendimento é de apenas 25 exames por mês. A situação da paquimetria é ainda mais crítica, com 70 pessoas esperando desde maio do ano passado, sem prestador disponível para o serviço.