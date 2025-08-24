Nova tecnologia na saúde ocular deve acabar com filas de exames

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou a aquisição de um moderno aparelho de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), adquirido com investimento de R$ 436 mil por meio de repasse do Ministério Público do Trabalho (MPT). O objetivo é ampliar a oferta de exames oftalmológicos e eliminar as filas de espera na rede pública.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a fila para retinografia, por exemplo, soma 420 pacientes que aguardam desde agosto de 2023. Atualmente, a capacidade de atendimento é de apenas 25 exames por mês. A situação da paquimetria é ainda mais crítica, com 70 pessoas esperando desde maio do ano passado, sem prestador disponível para o serviço.
O novo equipamento permitirá diagnósticos mais rápidos e precisos. Segundo a secretária de Saúde, Juliana Salim, a expectativa é que exames como OCT, retinografia e paquimetria possam ser feitos no mesmo dia da consulta. “Com o aparelho, conseguimos realizar até quatro exames por hora, o que facilita a integração entre diagnóstico e atendimento”, afirmou.
Segundo a secretaria, a medida deve reduzir a espera da população e acelerar o início de tratamentos para doenças oculares graves, como glaucoma e retinopatia, que, se não tratadas a tempo, podem levar à perda da visão.